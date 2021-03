In Sicilia somministrate oltre 18mila dosi del vaccino AstraZeneca sospeso dall’Aifa (Di giovedì 11 marzo 2021) PALERMO – In Sicilia sono state distribuite 20.500 dosi del vaccino AstraZeneca appartenenti al lotto ABV2856, la cui somministrazione è stata sospesa dall’Aifa a seguito delle morti sospette nell’Isola. Di queste, ne sono state inoculate 18.194. Il dato è stato reso noto dall’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, nel corso di una conferenza stampa a Palermo. La somministrazione delle 2.306 dosi rimanenti è stata sospesa dalla Regione. Leggi su dire (Di giovedì 11 marzo 2021) PALERMO – In Sicilia sono state distribuite 20.500 dosi del vaccino AstraZeneca appartenenti al lotto ABV2856, la cui somministrazione è stata sospesa dall’Aifa a seguito delle morti sospette nell’Isola. Di queste, ne sono state inoculate 18.194. Il dato è stato reso noto dall’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, nel corso di una conferenza stampa a Palermo. La somministrazione delle 2.306 dosi rimanenti è stata sospesa dalla Regione.

nuvolar97330681 : RT @ilmetropolitan: ?? #Vaccino. In #Sicilia somministrate 18.194 dosi #lotto #Astrazeneca #sospeso - ilmetropolitan : ?? #Vaccino. In #Sicilia somministrate 18.194 dosi #lotto #Astrazeneca #sospeso - in_sanitas : Lotto del vaccino Astrazeneca bloccato: in Sicilia già somministrate oltre 18mila dosi - - blogsicilia : #notizie #sicilia Lotto vaccino sospeso Astrazeneca, in Sicilia somministrate 18 mila dosi su 20 mila -… - infoitinterno : Lotto di vaccino Astrazeneca ritirato, la Regione: 20mila dosi in Sicilia, già somministrate 18mila -