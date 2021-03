In Questura i vaccini per agenti | vigili del fuoco e personale della Prefettura

(Di giovedì 11 marzo 2021) All’internodi via Noli a Bergamo è stato realizzato un “Hub vaccinale” per ilPolizia di Stato, dell’Amministrazione Civile dell’Interno, deidel. Da circa due settimane, nell’Ufficio Sanitario Provinciale, è in corso la campagna vaccinale contro il Covid 19 per ildi polizia, pompieri eche ha aderito. La procedura di somministrazione del vaccino AstraZeneca è diretta dal Dirigente dell’Ufficio Sanitario, il dottor Placido DAgati, coadiuvato dasanitarioPolizia. A oggi sono già stati vaccinati 280 poliziotti, 30 ...

...civile in servizio presso ladi Benevento. Mi complimento con tutti i Comandi, anche per la forte adesione giornaliera da parte di ciascun Corso di Polizia. Con una media tra 30 e 50...Prosegue a ritmo battente la vaccinazione del personale al punto di somministrazione allestito alladi Isernia e coordinato dall'ufficiale medico della Polizia, Assunta Perrotta, con l'ausilio di infermieri del Corpo e della Croce Rossa Italiana. Il questore di Isernia, Luciano Soricelli, ...Le dosi di vaccino totali somministrate anche alle altre categorie (soccorritori, organi di polizia e docenti residenti al Giglio) sono superiori ma non siamo attualmente in grado di contabilizzarle.Mi complimento con tutti i Comandi, anche per la forte adesione giornaliera da parte di ciascun Corso di Polizia. Con una media tra 30 e 50 vaccini al giorno, entro il 20 marzo tutti gli operatori ...