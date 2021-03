In Marocco pronto il disegno di legge per legalizzare la cannabis

(Di giovedì 11 marzo 2021) ROMA – Il governo del Marocco potrebbe adottare nei prossimi giorni un disegno di legge per la legalizzazione della filiera produttiva della cannabis, anche se con rigide limitazioni. Stando ai dati delle Nazioni Unite, il Paese è il secondo maggiore produttori al mondo della pianta e il primo per quanto riguarda l’hashish, una sostanza psicoattiva estratta dalla resina della cannabis.Stando a un portavoce del governo, il disegno di legge a riguardo sarà approvato dal Consiglio dei ministri, che si riunisce oggi per discuterne, la prossima settimana.

