In Italia 347 casi di variante indiana, l’Ordine dei medici: “Vaccini sembrano inefficaci” (Di giovedì 11 marzo 2021) A oggi, con l’ultimo scoperto a Firenze, sono 347 i casi segnalati in Italia della cosiddetta variante indiana del Covid-19, che, secondo il presidente dell’Ordine dei medici, i Vaccini non sarebbero in grado di bloccare. “A Firenze si è registrato il primo caso di variante indiana del Covid-19? che “gli attuali Vaccini purtroppo sembra non Leggi su 2anews (Di giovedì 11 marzo 2021) A oggi, con l’ultimo scoperto a Firenze, sono 347 isegnalati indella cosiddettadel Covid-19, che, secondo il presidente deldei, inon sarebbero in grado di bloccare. “A Firenze si è registrato il primo caso didel Covid-19? che “gli attualipurtroppo sembra non

Advertising

fattoquotidiano : A Firenze caso di variante indiana. In Italia sono 347. L’Ordine dei medici: “I vaccini non sembrano in grado di co… - arcocielo : RT @fattoquotidiano: A Firenze caso di variante indiana. In Italia sono 347. L’Ordine dei medici: “I vaccini non sembrano in grado di contr… - luca_ferreri : @AlessioUrban Io leggo 1 caso a Firenze su 347 in Italia.... - lana_carlotta : RT @fattoquotidiano: A Firenze caso di variante indiana. In Italia sono 347. L’Ordine dei medici: “I vaccini non sembrano in grado di contr… - NicolaTenerelli : RT @fattoquotidiano: A Firenze caso di variante indiana. In Italia sono 347. L’Ordine dei medici: “I vaccini non sembrano in grado di contr… -