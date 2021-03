In arrivo la nuova stretta anti Covid, Sileri: “Ma popolazione avrà tempo di organizzarsi” (Di giovedì 11 marzo 2021) Nei prossimi giorni “potrà essere necessaria qualche stretta in più dove i contagi corrono di più o per delle giornate in cui il rischio di esposizione può essere maggiore ma bisogna aspettare i dati della cabina di regia. Bisogna però non comunicare all’ultimo momento le variazioni e lasciare il tempo alle persone per organizzarsi: non vi sarà una chiusura dall’oggi al domani, ma ci sarà il tempo per la preparazione”. Lo ha affermato il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri a 24 Mattino su Radio 24. Sul tema vaccini Sileri è sicuro: “All’inizio dell’estate i due terzi della popolazione avranno ricevuto la prima dose, di vaccino e per ottobre due terzi della popolazione avrà ricevuto anche la seconda”. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 11 marzo 2021) Nei prossimi giorni “potrà essere necessaria qualchein più dove i contagi corrono di più o per delle giornate in cui il rischio di esposizione può essere maggiore ma bisogna aspettare i dati della cabina di regia. Bisogna però non comunicare all’ultimo momento le variazioni e lasciare ilalle persone per: non vi sarà una chiusura dall’oggi al domani, ma ci sarà ilper la preparazione”. Lo ha affermato il sottosegretario alla Salute Pierpaoloa 24 Mattino su Radio 24. Sul tema vacciniè sicuro: “All’inizio dell’estate i due terzi dellaavranno ricevuto la prima dose, di vaccino e per ottobre due terzi dellaricevuto anche la seconda”. SportFace.

Ultime Notizie dalla rete : arrivo nuova Shakira è tornata in studio di registrazione: nuova musica in arrivo! La queen della musica latina (e non solo) Shakira ha in serbo delle sorprese per i suoi fan. A farcelo sapere è stata lei stessa, con un post inequivocabile condiviso su Instagram che la ritrae al ...

Nuova Peugeot 508 Hybrid arriverà in Australia entro la fine del 2021 ...australiana della Peugeot 508 2021 è destinata a crescere entro la fine di quest'anno con l'arrivo ... Nuova Peugeot 508 Hybrid: la versione ibrida plug - in sarà lanciata in Australia entro fine anno ...

Meteo: NUOVA PERTURBAZIONE IN ARRIVO, ecco dove colpirà 3bmeteo Dodô: "La forza della Roma è il collettivo. Fonseca? I titoli parlano da soli" Dodô, difensore brasiliano classe '98 dello Shakhtar Donetsk, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Fanpage. Sono anni ormai che lo Shakhtar è ...

Vaccino Johnson e Johnson: oggi il verdetto in Europa Il ministro della salute Speranza afferma: “Aspettiamo l’arrivo della buona notizia”. Vaccino Johnson e Johnson sarà autorizzato in Europa? Nuove buone notizie per la lotta alla pandemia di ...

