Immobile | «La Scarpa d’Oro mi dà nuove motivazioni | ecco il mio gol più importante»

Ieri Immobile ha ricevuto la Scarpa d'Oro in Campidoglio, oggi è intervenuto sulle frequenze di RTL per commentare l'evento Ciro Immobile è ancora al centro delle scene. Ieri ha ricevuto la tanto agognata Scarpa d'Oro nella suggestiva cornice del Campidoglio, oggi è intervenuto sulle frequenze di RTL per ringraziare nuovamente tutti. ecco le sue parole: Scarpa d'Oro – «Ho ringraziato moltissimo la Sindaca Virginia Raggi per questa opportunità. Solo ricevere il premio in una location come il Campidoglio poteva sostituire riceverlo davanti ai tifosi come si è sempre fatto. Momento più alto della mia carriera? Assolutamente sì, questo premio mi dà voglia di fare qualcosa in più e guardare con fiducia al futuro».

