Immissioni in ruolo docenti da concorsi per surroga: avviso convocazioni Palermo (Di giovedì 11 marzo 2021) Immissioni in ruolo da procedure concorsuali per surroga del personale docente con decorrenza giuridica a.s. 2020/21 ed economica a.s. 2021/22. avviso di convocazione per assegnazione di sede dell'AT Palermo. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 11 marzo 2021)inda procedure concorsuali perdel personale docente con decorrenza giuridica a.s. 2020/21 ed economica a.s. 2021/22.di convocazione per assegnazione di sede dell'AT. L'articolo .

Advertising

BuettoG : @mariopittoni @orizzontescuola Chi ha servizio, almeno 3 anni, va stabilizzato. Le immissioni in ruolo dovrebbero a… - BuettoG : @orizzontescuola Chi ha servizio, almeno 3 anni, va stabilizzato. Le immissioni in ruolo dovrebbero avvenire second… - BuettoG : Chi ha servizio, almeno 3 anni, va stabilizzato. Le immissioni in ruolo dovrebbero avvenire secondo il seguente ord… -