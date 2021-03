Iliad Italia sta per divenire operatore di telefonia fissa secondo questo nuovo indizio (Di giovedì 11 marzo 2021) Da tempo si susseguono indiscrezioni sull’ormai imminente ingresso di Iliad Italia anche nel settore della telefonia fissa. Ecco le ultime L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di giovedì 11 marzo 2021) Da tempo si susseguono indiscrezioni sull’ormai imminente ingresso dianche nel settore della. Ecco le ultime L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

TuttoAndroid : Iliad Italia sta per divenire operatore di telefonia fissa secondo questo nuovo indizio - Asgard_Hydra : Iliad Italia spunta nella lista degli operatori di rete fissa per effettuare la portabilità - andreapalazzo2 : RT @unifreenews: Nuove offerte di lavoro con iliad Italia per la sede di Milano e in provincia di Brindisi (come tecnico sul campo per la r… - mondomobileweb : Iliad Italia spunta nella lista degli operatori di rete fissa per effettuare la portabilità - pianetatel : RT @unifreenews: Nuove offerte di lavoro con iliad Italia per la sede di Milano e in provincia di Brindisi (come tecnico sul campo per la r… -