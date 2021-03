Il veterano di League of Legends Doublelift torna come star di Twitch

(Di giovedì 11 marzo 2021) Yiliang ‘’ Pengnel mondo di esports diofe abbraccia nuovamente i colori della sua ex squadra. Stiamo parlando di TSM; questa volta non scenderà però direttamente in campo ma si occuperà della creazione di contenuti multimediali e dei video che verranno pubblicati su, dove terrà anche molte dirette. Questa notizia è stata accolta dai fan con molta gioia dopo la delusione del suo ritiro da giocatore professionista avvenuta all’inizio della stagione 2021 diof. Dopo dieci anni di carriera e aver vinto otto titoli di LCS e aver disputato una finale di MSI con Team Liquid sembrava quasi impossibile che volesse lasciare questo mondo che gli ha dato talmente tante soddisfazioni. Ci ha pensato TSM ad evitare che tutto ...

