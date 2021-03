Il vaccino monodose Johnson & Johnson è stato approvato dall' Ema

Advertising

A_Rapis : Covid-19, l'Ema autorizza il vaccino monodose Johnson & Johnson - Alliandre : RT @Ruffino_Lorenzo: È stato approvato il vaccino monodose Johnson and Johnson. - Zyruel : RT @perchetendenza: 'Johnson': Perché l'Agenzia Europea per i Medicinali (EMA) ha approvato il vaccino anti-Covid monodose prodotto dalla J… - mrsdall0way : RT @GCMuzzarelli: L'Agenzia europea del farmaco ha autorizzato anche il vaccino Johnson & Johnson, che è monodose. E' un'arma in più per m… - ClaraApi : EMA ha approvato il vaccino Johnson & Johnson e questa è davvero una buona notizia, si tratta del primo vaccino mon… -

Ultime Notizie dalla rete : vaccino monodose

Ok dell'Ema all'uso delanti - covid J&J. L'Agenzia europea del farmaco ha raccomandato l'autorizzazione condizionata al commercio in Ue per ilJanssenper persone dai 18 anni d'età in su. Il via libera arriva sulla base della valutazione degli esperti del comitato Chmp dell'Ema, che ha concluso che i dati del prodotto 'sono ...I vaccini della Johnson & Johnson - Ansa . Via libera dell'Ema per la commercializzazione delcontro il coronavirus prodotto da Johnson & Johnson. La Commissione Europea ha chiarito in un tweet che "ci muoveremo rapidamente per concedere l'autorizzazione all'immissione in ...Milano, 11 mar. (Adnkronos Salute) - L'Agenzia europea del farmaco Ema ha raccomandato l'autorizzazione condizionata al commercio in Ue per il vaccino Janssen monodose del gruppo Johnson & Johnson per ...L'Aifa: "Si stanno effettuando tutte le verifiche, al momento non è stato stabilito alcun nesso di causalità tra la somministrazione del vaccino e tali eventi".