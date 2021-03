Il trailer ufficiale di Genitori vs Influencer (video) (Di giovedì 11 marzo 2021) Abbiamo già parlato del nuovo film di Michela Andreozzi, Genitori vs Influencer, interpretato da Fabio Volo, Ginevra Francesconi, Giulia De Lellis, la stessa regista e Nino Frassica, fra gli altri. Adesso abbiamo a disposizione il trailer e il poster della locandina. Il trailer di Genitori vs Influencer, cosa ci aspetta? Nella giornata di ieri, 10 marzo, è stato rilasciato il trailer del nuovo film diretto da Michela Andreozzi e da lei scritto a quattro mani con Fabio Bonifacci. La coproduzione italo spagnola sarà trasmessa in prima assoluta il 4 aprile, la domenica di Pasqua, alle 21.15 su Sky Cinema Uno. Sarà disponibile anche on demand e in streaming su Now Tv. Inoltre con extra, il programma fedeltà di Sky, i clienti da più di tre anni potranno avere il film ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di giovedì 11 marzo 2021) Abbiamo già parlato del nuovo film di Michela Andreozzi,vs, interpretato da Fabio Volo, Ginevra Francesconi, Giulia De Lellis, la stessa regista e Nino Frassica, fra gli altri. Adesso abbiamo a disposizione ile il poster della locandina. Ildivs, cosa ci aspetta? Nella giornata di ieri, 10 marzo, è stato rilasciato ildel nuovo film diretto da Michela Andreozzi e da lei scritto a quattro mani con Fabio Bonifacci. La coproduzione italo spagnola sarà trasmessa in prima assoluta il 4 aprile, la domenica di Pasqua, alle 21.15 su Sky Cinema Uno. Sarà disponibile anche on demand e in streaming su Now Tv. Inoltre con extra, il programma fedeltà di Sky, i clienti da più di tre anni potranno avere il film ...

Advertising

CartoniOnline : Il sito ufficiale dell'anime How NOT to Summon a Demon Lord di Yukiya Murasaki, ha rivelato gli artisti delle sigl… - CinemApp_Cinema : 58bpm, prossimanete su Infinity la docu-serie sugli atleti in lockdown. Guarda il trailer in esclusiva su MYmovies:… - infoitcultura : House of Gucci (film 2021): trama, trailer ufficiale e cast - cinemaniaco_fb : ?????????????? I Segreti delle Balene – Il trailer ufficiale - BestMovieItalia : I Segreti delle Balene - Il trailer ufficiale - -

Ultime Notizie dalla rete : trailer ufficiale Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Giovedì 11 Marzo 2021 Orgoglio e Pregiudizio: Il Trailer Ufficiale del Film Trama del Film Orgoglio e Pregiudizio : Il film racconta la storia della famiglia Bennet, composta dai coniugi Bennet e dalle loro cinque figlie: ...

La storia di Alex Schwazer diventerà una serie tv Non è stata ancora pubblicata la cast list ufficiale della serie tv né tantomento data di inizio riprese, data d'uscita, trailer e canali di distribuzione. La storia di Alex Schwazer Alex Schwazer è ...

The Serpent, è uscito il trailer ufficiale Sky Tg24 Fall Guys: Mediatonic rivela il nuovo livello Skyline Stumble Il trailer vero e proprio della Season 4 di Fall Guys: Ultimate Knockout arriverà il 15 marzo, ma intanto sembra che l’account Twitter ufficiale non stia disdegnando di anticiparci alcune delle novità ...

Tom Holland, 5 anni fa il debutto nel MCU: ecco i momenti migliori del suo Spider-Man Sono passati 5 anni dall'uscita del trailer ufficiale di Captain America: Civil War che ha presentato al mondo l'arrampicamuri di Tom Holland.

Orgoglio e Pregiudizio: Ildel Film Trama del Film Orgoglio e Pregiudizio : Il film racconta la storia della famiglia Bennet, composta dai coniugi Bennet e dalle loro cinque figlie: ...Non è stata ancora pubblicata la cast listdella serie tv né tantomento data di inizio riprese, data d'uscita,e canali di distribuzione. La storia di Alex Schwazer Alex Schwazer è ...Il trailer vero e proprio della Season 4 di Fall Guys: Ultimate Knockout arriverà il 15 marzo, ma intanto sembra che l’account Twitter ufficiale non stia disdegnando di anticiparci alcune delle novità ...Sono passati 5 anni dall'uscita del trailer ufficiale di Captain America: Civil War che ha presentato al mondo l'arrampicamuri di Tom Holland.