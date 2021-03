Il thriller-horror “The Rental” | un tranquillo weekend di paranoia

(Di giovedì 11 marzo 2021) Serena Nannelli Opera prima dotata di regia elegante, validi interpreti e location d’atmosfera, ma che resta ostaggio di un andamento troppo dilatato e di una sceneggiatura incerta The, debutto alla regia dell’attore Dave Franco e nuovo prodotto targato Amazon Original di questa settimana, è uncon sfumatureche segue uno schema narrativo che più classico non si può, isolando alcune persone in un luogo ameno e lasciandole in preda al lento emergere di tensioni fino ad allora taciute. Il film presenta due giovani coppie, Charlie (Dan Stevens) e Michelle (Alison Brie), e Mina (Sheila Vand) e Josh (Jeremy Allen White). Tra loro c’è chi è legato da rapporti di lavoro (Mina e Charlie), chi da parentela (i due uomini sono fratelli). Una volta affittato per il fine settimana un favoloso cottage sulla ...

"The Rental" è un'opera prima dotata di regia elegante, validi interpreti e location d'atmosfera, ma che resta ostaggio di un andamento troppo dilatato e di una sceneggiatura incerta.