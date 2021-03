Il sottoufficiale Paternò muore dopo il vaccino Non c’è correlazione | dice la Procura

Leggi su leggilo

(Di giovedì 11 marzo 2021) Stefano, sottufficiale della Marina Militare in servizio ad Augusta, è morto poche oreaver ricevuto la prima dose delAstraZeneca. Un militare siciliano di 43 anni, Stefano, è morto in casa sua a Misterbianco, in Provincia di Catania, dove si era trasferito con la moglie e i due figli, poche ore L'articolo proviene da Leggilo.org.