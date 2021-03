Il ritorno dell'inflazione (Di giovedì 11 marzo 2021) Le materie prime prendono il volo. Complici le basse scorte del dopo Covid e la forte ripresa produttiva soprattutto nei Paesi asiatici. Un fenomeno che rischia di far salire i prezzi dei generi di primo consumo. Ma non tutto il male viene per nuocere. Un automobilista. Un produttore di divani. Un allevatore di polli. Un distributore di oggetti cinesi. Che cos'hanno in comune queste persone così diverse? Lo stesso problema: sono tutte investite dall'aumento dei prezzi delle materie prime. Chi guida un'automobile o un camion già inizia a sentire l'effetto del rialzo del petrolio, che in un anno è salito di oltre il 25%. «La ripresa delle quotazioni internazionali del greggio» spiega Davide Tabarelli, presidente del centro di ricerche Nomisma energia, «ha spinto su i prezzi alla pompa dei carburanti in Italia, con la benzina che è tornata a 1,53 euro ... Leggi su panorama (Di giovedì 11 marzo 2021) Le materie prime prendono il volo. Complici le basse scorte del dopo Covid e la forte ripresa produttiva soprattutto nei Paesi asiatici. Un fenomeno che rischia di far salire i prezzi dei generi di primo consumo. Ma non tutto il male viene per nuocere. Un automobilista. Un produttore di divani. Un allevatore di polli. Un distributore di oggetti cinesi. Che cos'hanno in comune queste persone così diverse? Lo stesso problema: sono tutte investite dall'aumento dei prezzie materie prime. Chi guida un'automobile o un camion già inizia a sentire l'effetto del rialzo del petrolio, che in un anno è salito di oltre il 25%. «La ripresae quotazioni internazionali del greggio» spiega Davide Tabarelli, presidente del centro di ricerche Nomisma energia, «ha spinto su i prezzi alla pompa dei carburanti in Italia, con la benzina che è tornata a 1,53 euro ...

