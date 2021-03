Il principe William difende la monarchia | “non siamo razzisti”

Leggi su ck12

(Di giovedì 11 marzo 2021) L’intervista rilasciata da Harry e Meghan ha provocato diverse reazioni, dividendo l’opinione pubblica. A rompere il silenzio ci pensa il, come riporta il “The Guardian” che risponde alle accuse ela famiglia reale: “nonuna famiglia”. LONDON, ENGLAND – MARCH 11: Prince, Duke of Cambridge and Catherine, Duchess of Cambridge visit School 21 in Stratford on March 11, 2021 in London, England. The Duke and Duchess of Cambridge visited the school in east London to congratulate teachers involved in the re-opening of the school following lockdown restrictions. (Photo by Justin Tallis – WPA Pool/Getty Images)Ilha voluto rispondere alle accuse di razzismo mosse da Meghan nel corso ...