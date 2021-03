Il premier Draghi ha scelto Valentina Vezzali per lo Sport | la campionessa di scherma sarà sottosegretaria

Advertising

LegaSalvini : Il governo precedente regalava mascherine e ossigeno alla Cina, il premier Draghi ha difeso l’interesse nazionale b… - msgelmini : Il Patto per l’innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale, firmato dal premier Draghi e dal ministro… - lucatelese : “Nella telefonata con il premier Mario Draghi la Presidente Von der Leyen 'ha comunicato che l'Ema ha avviato una u… - assaloni : RT @Adri19510: Mario Draghi, il retroscena di Francesco Storace: 'Stop al lockdown e weekend scippati', così il premier ha fermato Roberto… - TUTTOJUVE_COM : AIC, Calcagno scrive una lettera al neo Premier Draghi per chiedere conferma del 'Bonus Sportivi' -

Ultime Notizie dalla rete : premier Draghi

Agenzia ANSA

... principale regista dell'iniziativa di 'richiamare in servizio' l'ex, con Andrea Orlando, e ... La realtà è che lo spartiacque è stato l'arrivo di Marioa Palazzo Chigi, con la cui 'agenda'......scelta di Draghidi ritirare il lotto in questione segna la seconda entrata a gamba tesa del... Però l'Agenzia del farmaco, assicura von der Leyen a, ha avviato una ulteriore 'review' ...Vaccini, la Danimarca frena. L'autorità nazionale danese per la salute ha sospeso in via precauzionale la somministrazione del vaccino AstraZeneca dopo la segnalazione di alcuni ...Il segretario dimissionario del Pd si è schierato pubblicamente in favore dell'ex premier perché diventi il suo successore. E ha ribadito la sua posizione sul rapporto con gli alleati e in particolare ...