Il Pil dell'Eurozona salirà del 4%. Inflazione sotto controllo (Di giovedì 11 marzo 2021) Milano - Christine Lagarde, al termine del Consiglio direttivo della Bce, in conferenza stampa ha dato un'ulteriore spinta al buon umore di mercati e governi europei. Francoforte continuerà a ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 11 marzo 2021) Milano - Christine Lagarde, al termine del Consiglio direttivoa Bce, in conferenza stampa ha dato un'ulteriore spinta al buon umore di mercati e governi europei. Francoforte continuerà a ...

Advertising

Gino83247720 : RT @FedericoRampini: Perché l' #America ha una marcia in più: la manovra #Biden vale quasi quanto l'intero Pil dell'Italia (secondo la Banc… - 2Disastro : RT @FedericoRampini: Perché l' #America ha una marcia in più: la manovra #Biden vale quasi quanto l'intero Pil dell'Italia (secondo la Banc… - balestro_beppe : RT @FedericoRampini: Perché l' #America ha una marcia in più: la manovra #Biden vale quasi quanto l'intero Pil dell'Italia (secondo la Banc… - LAccogli : RT @FedericoRampini: Perché l' #America ha una marcia in più: la manovra #Biden vale quasi quanto l'intero Pil dell'Italia (secondo la Banc… - Addonag : RT @FedericoRampini: Perché l' #America ha una marcia in più: la manovra #Biden vale quasi quanto l'intero Pil dell'Italia (secondo la Banc… -