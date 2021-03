Il piano nazionale dà la precedenza agli anziani: Bertolaso denuncia il caos al Niguarda (Di giovedì 11 marzo 2021) 900 anziani in coda convocati per errore in un giorno in cui erano previste 600 somministrazioni. Il commissario fa intervenire la Protezione civile per assisterli e attacca l'agenzia regionale Aria ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 11 marzo 2021) 900in coda convocati per errore in un giorno in cui erano previste 600 somministrazioni. Il commissario fa intervenire la Protezione civile per assisterli e attacca l'agenzia regionale Aria ...

Advertising

matteosalvinimi : Alleanza con le imprese per vaccinare direttamente in azienda, nel rispetto delle priorità del piano nazionale: Lom… - Confindustria : Partecipa alla mappatura delle #fabbrichedicomunità, imprese operanti sul territorio nazionale che potranno mettere… - fattoquotidiano : La Lombardia vuole i vaccini nelle aziende. I sindacati: “In ritardo con le dosi a over 80, così saltano le priorit… - ClitoRider : RT @noitre32: “Niente chiusure, resistere per 4 settimane e arriva l’immunità”. Sileri, il ministro che vorremmo - Ecatetriformis : RT @fattoquotidiano: La Lombardia vuole i vaccini nelle aziende. I sindacati: “In ritardo con le dosi a over 80, così saltano le priorità d… -