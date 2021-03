Il Pensiero di San Giovanni Paolo II per oggi 11 Marzo 2021 – Video (Di giovedì 11 marzo 2021) “Costruire condizioni concrete di pace, per quanto concerne i migranti e i rifugiati” è il Pensiero dei santi di oggi. Un insegnamento senza tempo. ? oggi vi proponiamo di meditare su questo Pensiero tratto da uno dei tanti discorsi pronunciati da San Giovanni Paolo II. “Costruire condizioni concrete di pace, per quanto concerne i migranti L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di giovedì 11 marzo 2021) “Costruire condizioni concrete di pace, per quanto concerne i migranti e i rifugiati” è ildei santi di. Un insegnamento senza tempo. ?vi proponiamo di meditare su questotratto da uno dei tanti discorsi pronunciati da SanII. “Costruire condizioni concrete di pace, per quanto concerne i migranti L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

fabioambrosino_ : RT @ilpensiero: IL SENSO DELL'INSIEME #4 I luoghi della pandemia: Piazza San Pietro Come è stata gestita la comunicazione del rischio da p… - ilpensiero : IL SENSO DELL'INSIEME #4 I luoghi della pandemia: Piazza San Pietro Come è stata gestita la comunicazione del risc… - mondoturf : ?? COMUNICATO ALLENATORI TOSCANI, in merito alla situazione relativa al tracciato di San Rossore News qui ?? - AleCalabrese4 : Mi ha salutato la legge, io ero sopra pensiero e non li ho salutati, mi sono accorto dopo, sarà per la prossima vol… - MaterVerbi : . 10 MARZO UN PENSIERO AL GIORNO (L’Amore dell’eterna Sapienza, 180) - San Luigi Maria Grignion De Montfort: --… -