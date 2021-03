Il nuovo Dpcm slitta a domani. Ma la stretta è inevitabile. L’Esecutivo attende gli ultimi dati sui contagi. Campania e Puglia giocano d’anticipo e varano il giro di vite (Di giovedì 11 marzo 2021) Il Comitato tecnico scientifico è stato chiaro: serve una stretta. Ma il Governo ha rimandato la decisione a domani, quando si riunirà il Consiglio dei ministri, anche in attesa di dati più aggiornati sui contagi rispetto a quelli sul tavolo della cabina di regia riunitasi nel pomeriggio di ieri a Palazzo Chigi sotto la presidenza di Mario Draghi. E dunque, se il governo dovesse decidere una stretta nei weekend come avvenuto per Natale, è molto improbabile che avvenga già da sabato prossimo. è stato lo stesso premier, del resto, ad assicurare che ogni decisione sarà comunicata con largo anticipo per non danneggiare ulteriormente le categorie produttive e per permettere ai cittadini di organizzarsi. AVANTI DIVISI. In queste ore, invece, è in programma un confronto con le Regioni, pure loro divise ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 11 marzo 2021) Il Comitato tecnico scientifico è stato chiaro: serve una. Ma il Governo ha rimandato la decisione a, quando si riunirà il Consiglio dei ministri, anche in attesa dipiù aggiornati suirispetto a quelli sul tavolo della cabina di regia riunitasi nel pomeriggio di ieri a Palazzo Chigi sotto la presidenza di Mario Draghi. E dunque, se il governo dovesse decidere unanei weekend come avvenuto per Natale, è molto improbabile che avvenga già da sabato prossimo. è stato lo stesso premier, del resto, ad assicurare che ogni decisione sarà comunicata con largo anticipo per non danneggiare ulteriormente le categorie produttive e per permettere ai cittadini di organizzarsi. AVANTI DIVISI. In queste ore, invece, è in programma un confronto con le Regioni, pure loro divise ...

