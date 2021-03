Il numero di contagi continua a crescere. Altri 25.673 casi e 373 morti nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività sale al 6,9% (Di giovedì 11 marzo 2021) contagi ancora in netta crescita. Sono 25.673 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Si tratta del dato più alto dallo scorso 28 novembre (ieri erano stati 22.409) a fronte di 372.217 tamponi, circa 11mila più di mercoledì. Il tasso positività sale, per il terzo giorno consecutivo, al 6,9% (ieri 6,2%). In salita anche i decessi: 373 contro i 332 di ieri, per un totale di 101.184 vittime dall’inizio dell’epidemia. Aumentano anche i ricoveri: i degenti nelle terapie intensive sono 2.859 (+32) con 266 ingressi del giorno. Nei reparti ordinari ci sono 23.247 (+365) ricoverati. Gli attualmente positivi, secondo quanto riferisce il bollettino giornaliero del ministero della Salute, sono 497.350 (+10.276), 471.244 dei quali si ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 11 marzo 2021)ancora in netta crescita. Sono 25.673 i nuovidi Coronavirus registrati in Italia24 ore. Si tratta del dato più alto dallo scorso 28 novembre (ieri erano stati 22.409) a fronte di 372.217 tamponi, circa 11mila più di mercoledì. Il, per il terzo giorno consecutivo, al 6,9% (ieri 6,2%). In salita anche i decessi: 373 contro i 332 di ieri, per un totale di 101.184 vittime dall’inizio dell’epidemia. Aumentano anche i ricoveri: i degentiterapie intensive sono 2.859 (+32) con 266 ingressi del giorno. Nei reparti ordinari ci sono 23.247 (+365) ricoverati. Gli attualmente positivi, secondo quanto riferisce il bollettino giornaliero del ministero della Salute, sono 497.350 (+10.276), 471.244 dei quali si ...

