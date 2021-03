Il morto, il vaccino e il lotto ritirato: perché AstraZeneca è nel mirino (Di giovedì 11 marzo 2021) Alessandro Ferro Omicidio colposo per una decina di persone per stabilire le cause della morte di un militare di Siracusa il giorno dopo aver ricevuto la prima dose del vaccino AstraZeneca. Intanto, anche la Norvegia ne ferma la somministrazione Un fascicolo con l'accusa di omicidio colposo per una decina di persone è stato aperto dalla Procura di Siracusa per la morte di Stefano Paternò, 43 anni, sottufficiale della Marina ad Augusta deceduto nella mattina dell'8 marzo dopo un arresto cardiaco nella sua abitazione. Il giorno precedente si era sottoposto alla prima dose del vaccino AstraZeneca dello stesso lotto di cui oggi l'Aifa ha chiesto il sequestro. I fatti Adesso la Procura dovrà accertare se il decesso può essere correlato ad eventuali criticità sulla corretta conservazione ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 11 marzo 2021) Alessandro Ferro Omicidio colposo per una decina di persone per stabilire le cause della morte di un militare di Siracusa il giorno dopo aver ricevuto la prima dose del. Intanto, anche la Norvegia ne ferma la somministrazione Un fascicolo con l'accusa di omicidio colposo per una decina di persone è stato aperto dalla Procura di Siracusa per la morte di Stefano Paternò, 43 anni, sottufficiale della Marina ad Augusta deceduto nella mattina dell'8 marzo dopo un arresto cardiaco nella sua abitazione. Il giorno precedente si era sottoposto alla prima dose deldello stessodi cui oggi l'Aifa ha chiesto il sequestro. I fatti Adesso la Procura dovrà accertare se il decesso può essere correlato ad eventuali criticità sulla corretta conservazione ...

ladyonorato : Intanto oggi in Sicilia, un militare di 42 anni, padre di due bambini, ha avuto una immediata reazione avversa ed è… - Agenzia_Ansa : FLASH | Militare morto in Sicilia, si era sottoposto il giorno precedente alla prima dose del vaccino AstraZeneca… - ladyonorato : ++ Militare morto dopo vaccino, dieci indagati per omicidio ++ Stesso lotto di Astrazeneca di cui Aifa ha chiesto… - rinofaber : @TWImedmar @RobertoBurioni @CharlyMatt Capito, ora mi è più chiara la faccenda. Il ragazzo di 44 anni non è morto p… - ilnonnosimpson : RT @ilmessaggeroit: Militare morto dopo vaccino Astrazeneca, dieci indagati per omicidio colposo dalla Procura di Siracusa -