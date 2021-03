Il mondo della danza dimenticato, parla il coreografo Renato Zanella: “Situazione drammatica, serve linea comune a livello europeo” (Di giovedì 11 marzo 2021) “Siamo stati dimenticati. Non solo in Italia ma in tutta Europa. La Ue non ha attivato nessuna misura comune per tutelare il mondo del teatro durante l’emergenza. Sembra di essere tornati a prima di Schengen”. Programmare una stagione in epoca Covid significa annullare, poi rinviare, poi di nuovo scrivere calendari che saranno cambiati. Tutti i giorni da mesi. E’ la critica di Renato Zanella, coreografo internazionale e direttore artistico della stagione “Indanza.21” del Centro servizi culturali Santa Chiara per i teatri di Trento, Rovereto e Bolzano, del balletto all’Opera Nazionale di Lubiana e del Centro coreografico europeo di St Pölten in Austria. Come si affronta una Situazione tanto complessa? Come chi si trova alla stazione o ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 11 marzo 2021) “Siamo stati dimenticati. Non solo in Italia ma in tutta Europa. La Ue non ha attivato nessuna misuraper tutelare ildel teatro durante l’emergenza. Sembra di essere tornati a prima di Schengen”. Programmare una stagione in epoca Covid significa annullare, poi rinviare, poi di nuovo scrivere calendari che saranno cambiati. Tutti i giorni da mesi. E’ la critica diinternazionale e direttore artisticostagione “In.21” del Centro servizi culturali Santa Chiara per i teatri di Trento, Rovereto e Bolzano, del balletto all’Opera Nazionale di Lubiana e del Centro coreograficodi St Pölten in Austria. Come si affronta unatanto complessa? Come chi si trova alla stazione o ...

Advertising

CarloCalenda : Ieri abbiamo dato vita con @CottarelliCPI, @Piu_Europa e le associazioni del mondo liberale a un percorso di lavoro… - Ettore_Rosato : Un anno fa l'Oms dichiarava il #coronavirus #pandemia,una parola alla quale non eravamo abituati e,soprattutto,prep… - Agenzia_Ansa : Commemorazioni in Giappone, seppur su scala limitata a causa dell'emergenza Covid, per il decimo anniversario della… - sferriam : RT @MinervaMcGrani1: Come è strano il mondo...se ti informi, leggi, studi e tieni al benessere tuo e della tua famiglia sei definito NoVax.… - smilypapiking : RT @AlienoGentile: La strategia di Biden è ricordare al mondo cosa sia davvero il regime russo e possibilmente mostrare ai Russi quale sia… -