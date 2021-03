Il militare di 43 anni morto ieri in Sicilia vaccinato con una dose di Astrazeneca dello stesso lotto bloccato dall’Aifa. La Procura indaga 10 persone per omicidio colposo (Di giovedì 11 marzo 2021) Stefano Paternò, il militare di 43 anni, in servizio ad Augusta, in provincia di Siracusa, morto ieri mattina per un arresto cardiaco nella sua abitazione, aveva ricevuto martedì la prima dose del vaccino Astrazeneca dello stesso lotto (ABV2856) bloccato oggi dall’Aifa (leggi l’articolo). Sul caso la Procura del capoluogo Siciliano ha aperto un’inchiesta e disposto l’autopsia. Il Procuratore capo, Sabrina Gambino, ha iscritto nel registro degli indagati, con l’ipotesi di omicidio colposo, tutta la catena di distribuzione del vaccino, dalla società Astrazeneca fino al personale ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 11 marzo 2021) Stefano Paternò, ildi 43, in servizio ad Augusta, in provincia di Siracusa,mattina per un arresto cardiaco nella sua abitazione, aveva ricevuto martedì la primadel vaccino(ABV2856)oggi(leggi l’articolo). Sul caso ladel capoluogono ha aperto un’inchiesta e disposto l’autopsia. Iltore capo, Sabrina Gambino, ha iscritto nel registro degliti, con l’ipotesi di, tutta la catena di distribuzione del vaccino, dalla societàfino al personale ...

