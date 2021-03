Il Milan non muore mai, al 92' riacciuffa il Manchester United: Kjaer replica all'ex atalantino Diallo (Di giovedì 11 marzo 2021) Il Milan non muore mai. Neanche con mezza squadra fuori e contro una delle favorite per la vittoria finale dell'Europa League. Il colpo di testa di Kjaer in pieno recupero regala un pareggio preziosissimo ai rossoneri contro il Manchester United, seconda forza della Premier League che dopo l'1-1 di Old Trafford fa un po' meno paura. Non solo per il risultato favorevole ai rossoneri ma per come è maturato nel corso dei 90 minuti. Se gli ospiti hanno acciuffato il pari all'ultimo respiro, è altrettanto vero che – per la mole di occasioni create – non avrebbero meritato di lasciare l'Inghilterra da battuti. E tra sette giorni nella partita di ritorno si presenteranno con maggiore fiducia per andare a caccia dei quarti di finale. Un obiettivo, non più un sogno. Tante le assenze da ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 11 marzo 2021) Ilnonmai. Neanche con mezza squadra fuori e contro una delle favorite per la vittoria finale dell'Europa League. Il colpo di testa diin pieno recupero regala un pareggio preziosissimo ai rossoneri contro il, seconda forza della Premier League che dopo l'1-1 di Old Trafford fa un po' meno paura. Non solo per il risultato favorevole ai rossoneri ma per come è maturato nel corso dei 90 minuti. Se gli ospiti hanno acciuffato il pari all'ultimo respiro, è altrettanto vero che – per la mole di occasioni create – non avrebbero meritato di lasciare l'Inghilterra da battuti. E tra sette giorni nella partita di ritorno si presenteranno con maggiore fiducia per andare a caccia dei quarti di finale. Un obiettivo, non più un sogno. Tante le assenze da ...

