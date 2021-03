Il messicano Marco Fabian | “La scorsa estate ho rifiutato il Benevento”

(Di giovedì 11 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Medaglia d’oro alle Olimpiadi di Londra 2012, 43 presenze nella nazionale messicana. Il trequartistaFabiàn ha dichiarato nelle ultime ore di avere avuto l’opportunità di giocare neldi Filippo Inzaghi. Classe ’89 con un passato in Bundesliga nelle fila dell’Eintracht Francoforte, ha poi scelto di tornare in Messico per vestire la maglia del Juarez dopo l’esperienz all’Al-Sadd. Laperò c’è stato un contatto col club giallorosso: “Avevo proposte al di fuori del Messico, nello specifico c’è stata l’opportunità di finire in serie A con ildi Pippo Inzaghi”, ha confidato ai microfoni di Javier Alarcòn, telecronistadi Imagen Television. “Ero libero da vincoli la ...

Ultime Notizie dalla rete : messicano Marco

Corriere dello Sport.it

