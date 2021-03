Il Giappone commemora l' anniversario del terremoto tsunami del 2011

(Di giovedì 11 marzo 2021)zioni in- seppur su scala limitata, a causa dell'emergenza coronavirus, per il decimodella catastrofe di Fukushima . Alle 14:46 locali (le 6:46 in Italia), si è osservato...

... in presenza dell'Imperatore Naruhito e la consorte Masako , mentre le sirene suonavano lungo i litorali della regione del Tokoku , sul versante nord orientale del, luogo del disastro.Agenpress . Oggi insii 10 anni dalla catastrofe di Fukushima: il sisma di magnitudo 9, il successivo tsunami e la dispersione delle radiazioni dalla centrale nucleare hanno causato la morte di oltre ...Commemorazioni in Giappone - seppur su scala limitata, a causa dell'emergenza coronavirus, per il decimo anniversario della catastrofe di Fukushima. Alle 14:46 locali (le 6:46 in Italia), si è osserva ...Più di 18mila persone morirono e quasi mezzo milione fu sfollato, di cui oltre 40mila non possono ancora tornare a casa L’imperatore Naruhito e il primo ministro Yoshihide Suga parleranno più tardi al ...