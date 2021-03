Il forzista Mandelli è vicepresidente

Advertising

AmegidAbd : Camera, eletto il nuovo vicepresidente: è il forzista Andrea Mandelli - infoitinterno : Camera, eletto il nuovo vicepresidente: è il forzista Andrea Mandelli - ZenatiDavide : Camera, eletto il nuovo vicepresidente: è il forzista Andrea Mandelli: Montecitorio ha espresso il nuovo nome. Dopo… - LaStampa : Camera, eletto il nuovo vicepresidente: è il forzista Andrea Mandelli - messveneto : Camera, eletto il nuovo vicepresidente: è il forzista Andrea Mandelli: Il neo vicepresidente della Camera sostituis… -

Ultime Notizie dalla rete : forzista Mandelli

Il deputato di Forza Italia Andreaè stato eletto vice presidente della Camera con 248 voti. Il suo era il nome indicato dal partito di Silvio Berlusconi come successore di Mara Carfagna, nel frattempo diventata ministro. ...I deputati hanno scelto un esponente di Forza Italia per sostituire Mara Carfagna, ora ministra per il ...Il deputato di Forza Italia Andrea Mandelli è stato eletto vice presidente della Camera con 248 voti. Il suo era il nome indicato dal partito di Silvio Berlusconi come successore di Mara Carfagna, nel ...Andrea Mandelli, di Forza Italia, è stato eletto vicepresidente della Camera con 248 voti, in sostituzione della collega di partito Mara Carfagna, dimessasi dopo la nomina a ministra per il Sud. Voti ...