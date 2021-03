Il fondo sovrano norvegese taglia la quota nel Dortmund (Di giovedì 11 marzo 2021) Il fondo pensionistico statale norvegese ha ridotto le partecipazioni nelle società sportive nel 2020, portando quasi a zero la sua quota nel Borussia Dortmund, e riducendo le posizioni nei New York Knicks e Rangers, negli Atlanta Braves e nella Formula Uno. La Norvegia è uno degli investitori più importanti del mercato azionario, dato che possiede L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 11 marzo 2021) Ilpensionistico stataleha ridotto le partecipazioni nelle società sportive nel 2020, portando quasi a zero la suanel Borussia, e riducendo le posizioni nei New York Knicks e Rangers, negli Atlanta Braves e nella Formula Uno. La Norvegia è uno degli investitori più importanti del mercato azionario, dato che possiede L'articolo

Advertising

sportli26181512 : #Finanza #Notizie Il fondo sovrano norvegese taglia la quota nel Dortmund: Il fondo pensionistico statale norvegese… - CalcioFinanza : Nessun effetto #Haaland. Il fondo sovrano norvegese taglia la sua quota nel #Dortmund - infoiteconomia : Castor alla conquista di Cerved con l'aiuto del fondo sovrano di Singapore Sulla società un'offerta da 1 | 8 miliar… - giulezio2 : RT @umanesimo: Perché @matteorenzi non devolve il suo compenso (in chiaro) di 80mila € che gli viene dato per far parte del board di un fon… - Snapooraz : RT @umanesimo: Perché @matteorenzi non devolve il suo compenso (in chiaro) di 80mila € che gli viene dato per far parte del board di un fon… -