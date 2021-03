Il fondo CVC ha acquistato il 14 per cento del Sei Nazioni di rugby per oltre 350 milioni di euro

(Di giovedì 11 marzo 2021) Ild’investimento britannico CVC Capital Partners haun settimo del Seidi(pari a circa il 14 perdelle quote) per una somma compresa tra i 350 e i 425di. Secondo i

Secondo i termini dell'accordo, il Fund VII investira' fino a 365 milioni di sterline per 1/7 delle quote di Six Nations Rugby, collaborando con le federazioni rugbistiche di Francia, ...

Il fondo d'investimento britannico CVC Capital Partners ha acquistato un settimo del Sei Nazioni di rugby (pari a circa il 14 per cento delle quote) per una somma compresa tra i 350 e i 425 milioni di ...

L'Italpress è un'agenzia di stampa italiana a carattere nazionale. Direttore responsabile Gaspare Borsellino. Direttore editoriale Italo Cucci.