Il Felix hotel di Olbia si prepara all' apertura ed inaugura il nuovo sito

(Di giovedì 11 marzo 2021) (Visited 99 times, 99 visits today) Notizie Simili: Il turismo e le bellezze di Arzachena in vetrina… Il Paradise Resort di Puntaldiala… Gli adolescenti bevono meno alcolici, ...

Advertising

capuano_felix : RT @lucatelese: “Ieri Renzi è atterrato con un volo privato a Dubai. Alloggia nel lussuoso Burj Al Arab Jumerah, hotel a forma di vela giga… -

Ultime Notizie dalla rete : Felix hotel

Gallura Oggi

Sono sei strutture alberghiere del Gruppo:La Coluccia a Santa Teresa Gallura ,Airone a Baja Sardinia , Country Resort & Restaurant Parco degli Ulivi ad Arzachena ,Olbia (...Diversi piani per assassinare Ben Bella erano tuttavia già falliti: alla fine del 1955, ad esempio, un killer armato entrò nella stanza dell'Mehari al Cairo dove dormiva Ben Bella, ma mancò il ...Si chiama felixhotels.it ed è il portale ufficiale dell'omonimo gruppo alberghiero sardo nato nel 2019 dall'iniziativa di Agostino Cicalò e Paolo Manca ...Una finestra sulla Sardegna da scoprire in vacanza, con immagini, video e racconti di luoghi e tradizioni. Una lente sul centro-nord dell’Isola e su sei destinazioni di vacanza tra mare e zone in [ ...