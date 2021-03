“Il Dpcm è illegittimo”. E il giudice assolve la coppia che ha violato il lockdown (Di giovedì 11 marzo 2021) Mentre la prima pandemia si abbatteva sull’Italia, con il governo Conte che annunciava il lockdown chiudendo i cittadini in casa, un uomo e una donna di Correggio, in provincia di Reggio Emilia, avevano deciso di uscire lo stesso. Fermati dai carabinieri per un controllo, il 13 marzo 2020 avevano fornito un’autocertificazione che si era poi rivelata falsa. Lui sosteneva di dover fare delle analisi, lei di doverlo accompagnare. Tutto inventato, visto che era stato dimostrato come la coppia non si fosse in realtà mai recata in ospedale. Eppure, nonostante la denuncia e il processo, i due sono stati assolti dal Tribunale perché “il fatto non costituisce reato”. Uno schiaffo in faccia ai sostenitori delle restrizioni sempre e comunque. Una storia che è diventata subito virale, quella di questi due signori emiliani, venuta alla luce proprio nei giorni in ... Leggi su ilparagone (Di giovedì 11 marzo 2021) Mentre la prima pandemia si abbatteva sull’Italia, con il governo Conte che annunciava ilchiudendo i cittadini in casa, un uomo e una donna di Correggio, in provincia di Reggio Emilia, avevano deciso di uscire lo stesso. Fermati dai carabinieri per un controllo, il 13 marzo 2020 avevano fornito un’autocertificazione che si era poi rivelata falsa. Lui sosteneva di dover fare delle analisi, lei di doverlo accompagnare. Tutto inventato, visto che era stato dimostrato come lanon si fosse in realtà mai recata in ospedale. Eppure, nonostante la denuncia e il processo, i due sono stati assolti dal Tribunale perché “il fatto non costituisce reato”. Uno schiaffo in faccia ai sostenitori delle restrizioni sempre e comunque. Una storia che è diventata subito virale, quella di questi due signori emiliani, venuta alla luce proprio nei giorni in ...

