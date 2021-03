Il Cts chiede misure più stringenti, governo diviso. Chiusure anticipate in alcune Regioni (Di giovedì 11 marzo 2021) Il Comitato Tecnico Scientifico ha raccomandato più rigore nei fine settimana e regole più stringenti anche in zona gialla ma nel governo i ministri sono divisi. In Campania e Puglia sono state già ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 11 marzo 2021) Il Comitato Tecnico Scientifico ha raccomandato più rigore nei fine settimana e regole piùanche in zona gialla ma neli ministri sono divisi. In Campania e Puglia sono state già ...

