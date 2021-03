(Di giovedì 11 marzo 2021) L’indagine promossa dLav e ripresa da ilfattoquotidiano.it è attuale ed importante e grande merito quindi a chi l’ha ideata e promossa. L’indagine ha valutato il costo “nascosto” della, stimando che per ogni kg dibovina consumata vi siano ben 19 euro di costi ambientali e sanitari; costi leggermente minori se si tratta didi maiale fresca (10 euro) o di pollo (5 euro), ma comunque non trascurabili, in quanto ricadono sull’intera popolazione. I costi ambientali sono essenzialmente dovuti al grandedi acqua necessario per la produzione di mangimi e per l’intero ciclo di vita dell’animale, all’input energetico che tutto ciò richiede e al fatto che gli allevamenti intensivi contribuiscono per circa il 20% all’emissione di gas climalteranti; nel nostro paese gli allevamenti ...

Advertising

ilfattoblog : Il consumo eccessivo di carne è una minaccia all’ecosistema e alla nostra salute. Ecco gli studi - Genevievestufa : @MinervaMcGrani1 Non capiranno cmq, daranno la colpa al fato, alla sfortuna, all'eccessivo consumo di carne rossa,… - lecriptovalute : L’alto consumo di energia protegge #Bitcoin - cryptonomist_ : L’alto consumo di energia protegge #Bitcoin - Valerio59784405 : Smontato il mito dell’eccessivo consumo di energia di Bitcoin -

Ultime Notizie dalla rete : consumo eccessivo

Il Fatto Quotidiano

Per glicemia si intende una elevata concentrazione di glucosio nel sangue. Undi zuccheri fa salire la glicemia. Ciò fa sì che il pancreas produca grandi quantità di insulina per far entrare il glucosio nelle cellule che lo utilizzeranno per produrre energia. ...I ricercatori non hanno rilevato gli stessi risultati in associazione al riso bianco o ai cereali integrali. Mangiare troppi carboidrati raffinati come quelli contenuti nel pane bianco o nella pasta ...I ricercatori non hanno rilevato gli stessi risultati in associazione al riso bianco o ai cereali integrali.È giusto affermare che un eccessivo consumo di carne rossa può essere ripercuotersi negativamente sugli equilibri del pianeta. Gli alimenti che portiamo sulle nostre tavole inoltre compiono spesso dei ...