Il Consorzio del Conegliano Valdobbiadene rinnova il CdA (Di giovedì 11 marzo 2021) A metà marzo si rinnova il Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco I soci del Consorzio di Tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco saranno chiamati, possibilmente in presenza, il prossimo 15 marzo all'assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio di amministrazione "sulla base delle deliberazioni assunte a maggioranza dall'attuale Cda". La decisione è… L'articolo Corriere Nazionale.

