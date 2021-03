Il calciatore del Milan che può finire al Napoli (e non da solo) (Di giovedì 11 marzo 2021) Domenica sera Milan-Napoli, le due società potrebbe incrociare le loro strade anche sul mercato: un rossonero può finire in azzurro Domenica sera sfida cruciale per il campionato di Milan e Napoli. Le squadre di Pioli e Gattuso devono dare continuità alle vittorie della scorsa settimana per continuare ad inseguire i rispettivi obiettivi. Il primo posto Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 11 marzo 2021) Domenica sera, le due società potrebbe incrociare le loro strade anche sul mercato: un rossonero puòin azzurro Domenica sera sfida cruciale per il campionato di. Le squadre di Pioli e Gattuso devono dare continuità alle vittorie della scorsa settimana per continuare ad inseguire i rispettivi obiettivi. Il primo posto Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Ultime Notizie dalla rete : calciatore del Il Napoli programma la rivoluzione: Koulibaly e Fabian Ruiz verso l'addio RINNOVO COMPLICATO - Per Fabian Ruiz le valutazioni sono legate principalmente alla complicata trattativa per il rinnovo del contratto che scade sempre nel 2023 . Il calciatore spagnolo percepisce ...

Rinnovo Fabian Ruiz: scontro totale col Napoli, le richieste del calciatore Il quotidiano sportivo parla di veri e propri scontri tra la società di Aurelio De Laurentiis e la You First Sports che cura gli interessi del calciatore spagnolo. Per il rinnovo del contratto Fabian ...

