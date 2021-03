I nuovi Alfieri della Repubblica | ecco i giovani che si sono distinti nel 2020

(Di giovedì 11 marzo 2021) Il Presidente, Sergio Mattarella, ha conferito 28 Attestati d’onore di “Alfiere” ache nelsiper l’impegno e le azioni coraggiose e solidali, e rappresentano, attraverso la loro testimonianza, il futuro e la speranza in un anno che rimarrà nella storia per i tragici eventi legati alla pandemia. L'articolo .

Ma ecco, nel dettaglio, l'elenco e le motivazioni deiinsigniti dal Capo dello Stato: Riccardo Amicuzi, 14 anni, residente a frazione Porto di Potenza Picena (MC) - Per la passione e l'impegno ...Ciascuno dei ventottosi sono distinti durante il 2020 per l'impegno e le azioni coraggiose e solidali, rappresentando, attraverso la loro testimonianza, il futuro e la speranza in un ...Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito 28 Attestati d’onore di “Alfiere della Repubblica” a giovani che nel 2020 si sono distinti per l’impegno e le azioni coraggiose e solida ...ROMA - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito 28 Attestati d'onore di "Alfiere della Repubblica" a giovani che nel 2020 si sono distinti "per l'impegno e ...