I giovanissimi pugliesi Luisa | Angelo e Giuseppe e gli altri 25 Alfieri della Repubblica | onorificenze del capo dello Stato Cerimonia al Quirinale

(Di giovedì 11 marzo 2021) Di seguito un comunicato diffuso dalla presidenza: Il Presidente, Sergio Mattarella, ha conferito 28 Attestati d’onore di “Alfiere” a giovani che nel 2020 si sono distinti per l’impegno e le azioni coraggiose e solidali, e rappresentano, attraverso la loro testimonianza, il futuro e la speranza in un anno che rimarrà nella storia per i tragici eventi legati alla pandemia. Accanto ai 28 Attestati d’onore sono state assegnate anche tre targhe per azioni collettive, che traggono anch’esse ispirazione dai valori di altruismo e dal profondo senso di responsabilità, in questo periodo di emergenza sanitaria. Ecco l’elenco e le motivazioni dei nuovi insigniti dal...

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito 28 Attestati d'onore di "Alfiere della Repubblica" a giovani che nel 2020 si sono distinti per l'impegno e le azioni coraggiose e solidali ...