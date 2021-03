I cavallini di Nivola non sono ricollocabili (Di venerdì 12 marzo 2021) Dopo lo scempio arriva una goffa marcia indietro. L’impresa che ha rimosso, le gambe spezzate a colpi di mazza, i cavallini realizzati da Costantino Nivola nel 1964 per la Recreation Area delle Wise Towers nell’Upper West Side di Manhattan, ieri ha fatto sapere che le statue sono state depositate in un magazzino e che al più presto saranno ricollocate nel parco giochi in un’altra posizione. MA A PARTE I DANNI molto seri che i cavallini hanno comunque subito, l’idea di … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 12 marzo 2021) Dopo lo scempio arriva una goffa marcia indietro. L’impresa che ha rimosso, le gambe spezzate a colpi di mazza, irealizzati da Costantinonel 1964 per la Recreation Area delle Wise Towers nell’Upper West Side di Manhattan, ieri ha fatto sapere che le statuestate depositate in un magazzino e che al più presto saranno ricollocate nel parco giochi in un’altra posizione. MA A PARTE I DANNI molto seri che ihanno comunque subito, l’idea di … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

repubblica : I cavallini dell'artista Nivola rimossi a New York, la Sardegna denuncia: 'Scempio culturale': La più importante op… - Agenzia_Italia : A New York hanno distrutto i 'cavallini' di Nivola - bernardogianni : RT @Museo_Nivola: I cavallini di Nivola, il senso di comunità e il ruolo dell’arte nelle città. In questo articolo per il @sole24ore #Giu… - micettanera51 : RT @Massimo20_IT: I Cavallini di Costantino Nivola popolavano il parco delle Wise Towers a New York. Sono stati rimossi (segati via) per 'r… - ArsilvanaLis : RT @FlaviaCorda: Sono salvi i #cavallini di #Nivola Conferma da #NewYork @AntDiBella al @TgrSardegna Sono danneggiati ma saranno recupera… -