Hyundai Staria - Le prime immagini della nuova monovolume (Di giovedì 11 marzo 2021) La Hyundai ha diffuso i primi teaser della Staria, una nuova monovolume che sarà svelata nel giro di poche settimane. In particolare, la Casa coreana specifica che quella mostrata nelle immagini è la versione Premium, caratterizzata da una dotazione più ricca e finiture di livello superiore. Per il momento non sappiamo ancora se la vettura sia destinata anche all'Europa, né quali siano i powertrain previsti. Torna la monovolume, ma lo stile è futuristico. La prima cosa che colpisce è la formula scelta per il progetto: la Hyundai, infatti, ha deciso di proporre una Mpv, soluzione ormai abbandonata da molti costruttori in favore delle più popolari Suv. Il design ne è la diretta conseguenza, perché vengono privilegiati lo spazio e la luminosità ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 11 marzo 2021) Laha diffuso i primi teaser, unache sarà svelata nel giro di poche settimane. In particolare, la Casa coreana specifica che quella mostrata nelleè la versione Premium, caratterizzata da una dotazione più ricca e finiture di livello superiore. Per il momento non sappiamo ancora se la vettura sia destinata anche all'Europa, né quali siano i powertrain previsti. Torna la, ma lo stile è futuristico. La prima cosa che colpisce è la formula scelta per il progetto: la, infatti, ha deciso di proporre una Mpv, soluzione ormai abbandonata da molti costruttori in favore delle più popolari Suv. Il design ne è la diretta conseguenza, perché vengono privilegiati lo spazio e la luminosità ...

Advertising

dinoadduci : Hyundai Staria - Le prime immagini della nuova monovolume - KuchingKing888 : Hyundai Staria is a mix of Toyota Previa/Estima and Mercedes Benz V Class/Vito vans. -

Ultime Notizie dalla rete : Hyundai Staria Hyundai Staria - Le prime immagini della nuova monovolume La Hyundai ha diffuso i primi teaser della Staria , un nuova monovolume che sarà svelata nel giro di poche settimane. In particolare, la Casa coreana specifica che quella mostrata nelle immagini è la ...

Hyundai Staria - Le prime immagini della nuova monovolume La Hyundai ha diffuso i primi teaser della Staria , un nuova monovolume che sarà svelata nel giro di poche settimane. In particolare, la Casa coreana specifica che quella mostrata nelle immagini è la ...

Hyundai Staria: immagini, caratteristiche e interni della monovolume - Quattroruote.it Quattroruote Le prime immagini della nuova monovolume La Mpv è caratterizzata da forme semplici che uniscono lo stile e la praticità: l'abitacolo promette di essere luminoso, spazioso e confortevole ...

Preferite i minivan ai SUV? Ecco la proposta di Hyundai Si chiama Staria e sembra quasi la versione monovolume della Apple Car. E possiamo già vederla anche dentro I SUV dominano il mercato, ma il gruppo Hyundai-Kia investe ancora sui minivan. Kia ha ...

Laha diffuso i primi teaser della, un nuova monovolume che sarà svelata nel giro di poche settimane. In particolare, la Casa coreana specifica che quella mostrata nelle immagini è la ...Laha diffuso i primi teaser della, un nuova monovolume che sarà svelata nel giro di poche settimane. In particolare, la Casa coreana specifica che quella mostrata nelle immagini è la ...La Mpv è caratterizzata da forme semplici che uniscono lo stile e la praticità: l'abitacolo promette di essere luminoso, spazioso e confortevole ...Si chiama Staria e sembra quasi la versione monovolume della Apple Car. E possiamo già vederla anche dentro I SUV dominano il mercato, ma il gruppo Hyundai-Kia investe ancora sui minivan. Kia ha ...