Humble Bundle ha raccolto oltre $30 milioni per beneficenza nel 2020

Advertising

Eurogamer_it : Lo scorso anno #HumbleBundle ha raccolto oltre $30 milioni per beneficenza. - giochiscontati : Nuovo Humble dedicato a Stellaris, con solo 1 euro il gioco base! #HumbleBundle #Stellaris #1euro #Strategici… - svarioken : ?? Humble Stellaris Discovery Bundle. ?? LINK! • - FuriaDivina87 : @Helliot_Spencer @TanaPapiNerd @King1Brutal @BrodoNerd Io presi nel 2019 tutto un humble bundle dei tf idw - giochiscontati : Humble Software Bundle dedicato ad Avast e alla sicurezza #Avast #HumbleSoftware #HumbleBundle #Sicurezza… -

Ultime Notizie dalla rete : Humble Bundle

Cyberludus.com

Choice - I giochi gratis di marzo 2021 Andiamo ora a vedere che titoli ci vengono offerti questo mese dal servizioChoice di. Gli abbonati a questo servizio hanno la ...Siete alla ricerca di qualche titolo multigiocatore con cui intrattenervi con i vostri amici? Sarete allora lieti di sapere che il noto e affidabilissimoha messo in super offerta con sconti fino al 85% numerosi giochi multiplayer dal calibro di Among Us, Destiny 2 e molti altri ancora. Se siete interessati il nostro consiglio è quello di ...Venite a scoprire i migliori titoli multiplayer attualmente proposti a prezzo scontato da Humble Bundle per la Mega Multiplayer Sale!Control e XCOM Chimera Squad sono alcuni dei titoli del nuovo Humble Choice. Humble Bundle ha annunciato la disponibilità del suo nuovo Humble Choice, e quello di marzo 2021 è ricco di interessanti gi ...