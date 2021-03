House of the Dragon, Olivia Cooke: "Non conterrà la stessa violenza contro le donne de Il trono di spade" (Di giovedì 11 marzo 2021) Olivia Cooke ammette di essere nervosa dopo aver conquistato un ruolo in House of the Dragon, ma rassicura i fan: il prequel non conterrà la stessa violenza contro le donne de Il trono di spade. Olivia Cooke, una dei protagonisti di House of the Dragon, assicura che il prequel de Il trono di spade non conterrà la stessa violenza contro le donne della serie HBO. House of the Dragon vedrà Olivia Cooke nel ruolo di Alicent Hightower, figlia del Primo ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 11 marzo 2021)ammette di essere nervosa dopo aver conquistato un ruolo inof the, ma rassicura i fan: il prequel nonlalede Ildi, una dei protagonisti diof the, assicura che il prequel de Ildinonlaledella serie HBO.of thevedrànel ruolo di Alicent Hightower, figlia del Primo ...

