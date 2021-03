“House of Gucci” tutte le location italiane del nuovo film con Lady Gaga (Di giovedì 11 marzo 2021) Lady Gaga è Italia e non è più una notizia. Sono settimane che Germanotta gira per le strade del nostro Paese, lavorando al film “House of Gucci”. Ha dovuto anche far fronte a una crisi oltreoceano: hanno rapito i suoi cani e sparato al dogsitter. Il ragazzo sta bene e anche i cani sono tornati a casa sani e salvi. Qualcuno paventava una sua performance sul palco dell’Ariston, ma a quanto pare tra i tanti impegni Lady Gaga non ha potuto concedere del tempo al Festival di Sanremo. La scorsa settimana è stata a Roma, negli ultimi giorni invece l’abbiamo vista incedere a passo svelto per le vie di Milano, il Lago di Como e Firenze. Lady Gaga in Italia per “House of Gucci”: tutte le ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 11 marzo 2021)è Italia e non è più una notizia. Sono settimane che Germanotta gira per le strade del nostro Paese, lavorando alof”. Ha dovuto anche far fronte a una crisi oltreoceano: hanno rapito i suoi cani e sparato al dogsitter. Il ragazzo sta bene e anche i cani sono tornati a casa sani e salvi. Qualcuno paventava una sua performance sul palco dell’Ariston, ma a quanto pare tra i tanti impegninon ha potuto concedere del tempo al Festival di Sanremo. La scorsa settimana è stata a Roma, negli ultimi giorni invece l’abbiamo vista incedere a passo svelto per le vie di Milano, il Lago di Como e Firenze.in Italia per “of”:le ...

Advertising

Agenzia_Ansa : A Milano sul set blindato di 'House of Gucci', il film di Ridley Scott di cui sono protagonisti Lady Gaga e Adam Dr… - rodrigosalem : Saiu a primeira imagem oficial de 'House of Gucci', filme de Ridley Scott sobre as tretas da venda da Gucci. Adam… - vogue_italia : Patrizia Reggiani e Maurizio Gucci (alias Lady Gaga e Adam Driver) a Milano. Ecco tutte le curiosità dai set di The… - machecazzooneso : RT @lorlandera: Foto dal set di House of Gucci - salernovirgini1 : RT @lorlandera: Foto dal set di House of Gucci -