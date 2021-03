‘House of Gucci’: Patrizia Reggiani delusa da Lady Gaga (Di giovedì 11 marzo 2021) Patrizia Reggiani amareggiata per non aver conosciuto Lady Gaga che la interpreta nel film di Ridley Scott ‘House of Gucci’ Sono già iniziate a febbraio le riprese di ‘House of Gucci’, il film di Ridley Scott sulla vita della famiglia Gucci. Adesso che il set si è spostato a Milano, Patrizia Reggiani è rimasta amareggiata dal fatto che Lady Gaga, protagonista della pellicola che interpreta proprio lei Patrizia Reggiani, ex moglie del famoso imprenditore della moda ucciso nel 1995, non sia andata a conoscerla. La Reggiani è stata accusata di essere la mandante dell’omicidio e condannata a 26 anni di carcere per il suo delitto. Leggi ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 11 marzo 2021)amareggiata per non aver conosciutoche la interpreta nel film di Ridley ScottofSono già iniziate a febbraio le riprese diof, il film di Ridley Scott sulla vita della famiglia Gucci. Adesso che il set si è spostato a Milano,è rimasta amareggiata dal fatto che, protagonista della pellicola che interpreta proprio lei, ex moglie del famoso imprenditore della moda ucciso nel 1995, non sia andata a conoscerla. Laè stata accusata di essere la mandante dell’omicidio e condannata a 26 anni di carcere per il suo delitto. Leggi ...

