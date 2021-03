House of Gucci, Patrizia Reggiani contro Lady Gaga: “Interpreta me senza avermi mai incontrata” (Di giovedì 11 marzo 2021) “La signora Reggiani è molto amareggiata, decine di camion della produzione del film che vede protagonista Lady Gaga hanno invaso Milano, via Palestro la Statale e ora anche Montenapoleone e lei non ne sa nulla. E non ha ricevuto nessun tipo di contatto da parte della produzione”. A dirlo, a Telelombardia, è Daniele Pizzi, l’avvocato di Patrizia Reggiani, l’ex moglie di Maurizio Gucci nota anche come la “Vedova Nera”, commentando le immagini che arrivano dal set di House of Gucci, il film sulla storia del fondatore e della maison fiorentina con Lady Gaga protagonista proprio nei panni di Patrizia Reggiani. “La signora Reggiani è onorata che a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 11 marzo 2021) “La signoraè molto amareggiata, decine di camion della produzione del film che vede protagonistahanno invaso Milano, via Palestro la Statale e ora anche Montenapoleone e lei non ne sa nulla. E non ha ricevuto nessun tipo di contatto da parte della produzione”. A dirlo, a Telelombardia, è Daniele Pizzi, l’avvocato di, l’ex moglie di Maurizionota anche come la “Vedova Nera”, commentando le immagini che arrivano dal set diof, il film sulla storia del fondatore e della maison fiorentina conprotagonista proprio nei panni di. “La signoraè onorata che a ...

Advertising

Agenzia_Ansa : A Milano sul set blindato di 'House of Gucci', il film di Ridley Scott di cui sono protagonisti Lady Gaga e Adam Dr… - rodrigosalem : Saiu a primeira imagem oficial de 'House of Gucci', filme de Ridley Scott sobre as tretas da venda da Gucci. Adam… - MediasetTgcom24 : Lady Gaga a Milano: set blindatissimo per 'House of Gucci' #LADYGAGA - niceut : RT @yleniaindenial: Vaccinateci oggi che devo andare al cinema a vedere House of Gucci appena esce. - lecroquemadame : RT @yleniaindenial: Vaccinateci oggi che devo andare al cinema a vedere House of Gucci appena esce. -