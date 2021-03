'House of Gucci', Patrizia Reggiani contro Lady Gaga (Di giovedì 11 marzo 2021) Una foto posata ha fatto il giro del web. Lady Gaga , un sorriso appena accennato, lascia che Adam Driver le cinga le spalle con un braccio. I due guardano oltre il proprio naso, verso una camera che ... Leggi su gazzettadelsud (Di giovedì 11 marzo 2021) Una foto posata ha fatto il giro del web., un sorriso appena accennato, lascia che Adam Driver le cinga le spalle con un braccio. I due guardano oltre il proprio naso, verso una camera che ...

Advertising

Agenzia_Ansa : A Milano sul set blindato di 'House of Gucci', il film di Ridley Scott di cui sono protagonisti Lady Gaga e Adam Dr… - rodrigosalem : Saiu a primeira imagem oficial de 'House of Gucci', filme de Ridley Scott sobre as tretas da venda da Gucci. Adam… - vogue_italia : Patrizia Reggiani e Maurizio Gucci (alias Lady Gaga e Adam Driver) a Milano. Ecco tutte le curiosità dai set di The… - itscarllos : RT @AdamDriverBRA: ?? Adam Driver como Maurizio Gucci em set de HOUSE OF GUCCI, 11/03 - bonnystill : RT @AdamDriverBRA: ?? Adam Driver como Maurizio Gucci em set de HOUSE OF GUCCI, 11/03 -