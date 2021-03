(Di giovedì 11 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) –Motor Europe “mette la mascherina” anti-19 alle sue vetture. Il marchio giapponese, inftti, porta sul mercato une sofisticatoper abitacolo in grado di catturare in modo altamente efficace un’ampia gamma di germi, allergeni e anche virus collegati a importanti complicazioni di salute, tra cui ildida coronavirus (SARS-COV-2). Sviluppato in collaborazione con Freudenberg, e disponibile come ricambio originalein alternativa alantipolline, ilsofisticato modello offre una protezione attivando notevolmente la concentrazione di aerosol virali. Questo risultato è dovuto al suo esclusivo design multistrato ...

Advertising

marcoasfalto : RT @Graftechweb: F1 – Marko: “Il nuovo motore Honda ci porta al livello della Mercedes” - Tele_Nicosia : Honda, nuovo filtro dell’aria riduce rischio infezione da Covid-19 - ilmattinodisici : Honda, nuovo filtro dell’aria riduce rischio infezione da Covid-19 - blogsicilia : #notizie #sicilia Honda, nuovo filtro dell’aria riduce rischio infezione da Covid-19 - - IlModeratoreWeb : Honda, nuovo filtro dell’aria riduce rischio infezione da Covid-19 - -

Ultime Notizie dalla rete : Honda nuovo

Sviluppato in collaborazione con Freudenberg, e disponibile come ricambio originalein alternativa al filtro antipolline, ilsofisticato modello offre una protezione attiva riducendo ...TEST MOTOGP 2021 LOSAIL: ECCO IL DAY 4 Siamo diin diretta da Losail per i test 2021 della ...una caduta in curva 2 ha deciso di chiudere anticipatamente il suo programma di lavoro com la. ...Honda ha deciso di offrire su moto e scooter una garanzia estesa sino a 6 anni; la novità vale per tutte le nuove immatricolazioni da marzo 2021.Con le novità Honda 2021 arriva anche l’estensione della garanzia standard a 6 anni per moto e scooter, ma occhio alle condizioni da rispettare ...