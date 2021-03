Hockey ghiaccio, Alps League 2021: successi importanti per Asiago, Renon, Gherdeina e Vipiteno, cade Fassa (Di venerdì 12 marzo 2021) Serata con ben sei incontri sul ghiaccio per quanto riguarda la Alps Hockey League 2020-2021. Siamo ormai giunti al termine della regular season, per cui tutte le squadre cercano la migliore posizione per l’accesso diretto ai playoff, oppure per assicurarsi, quantomeno il pre-playoff. In vetta continua la corsa indisturbata di Lubiana, mentre Jesenice piega Fassa e torna al secondo posto. Successo importante di Asiago che consolida il quarto posto, mentre Renon passa a Kitzbuehel ed è settima a pari merito con Lustenau. Vince largamente Vipiteno contro Linz, straordinaria rimonta, invece, per Gherdeina. EC KAC II – Asiago Hockey 2-5: vittoria importante per raggiungere i play-off per i ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 marzo 2021) Serata con ben sei incontri sulper quanto riguarda la2020-. Siamo ormai giunti al termine della regular season, per cui tutte le squadre cercano la migliore posizione per l’accesso diretto ai playoff, oppure per assicurarsi, quantomeno il pre-playoff. In vetta continua la corsa indisturbata di Lubiana, mentre Jesenice piegae torna al secondo posto. Successo importante diche consolida il quarto posto, mentrepassa a Kitzbuehel ed è settima a pari merito con Lustenau. Vince largamentecontro Linz, straordinaria rimonta, invece, per. EC KAC II –2-5: vittoria importante per raggiungere i play-off per i ...

Advertising

OA_Sport : Hockey ghiaccio, Alps League 2021: successi importanti per Asiago, Renon, Gherdeina e Vipiteno, cade Fassa - flamminiog : RT @fisg_it: Le ragazze dell'hockey su ghiaccio ?? non vedono l'ora di ripartire! In programma c'è la pre-qualificazione olimpica per i Gio… - MassimoBonzo : RT @fisg_it: Le ragazze dell'hockey su ghiaccio ?? non vedono l'ora di ripartire! In programma c'è la pre-qualificazione olimpica per i Gio… - fisg_it : Le ragazze dell'hockey su ghiaccio ?? non vedono l'ora di ripartire! In programma c'è la pre-qualificazione olimpic… - zazoomblog : Hockey ghiaccio Azzurre in Piemonte a caccia del pass per i Giochi di Pechino 2022 - #Hockey #ghiaccio #Azzurre… -