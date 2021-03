Harry e Meghan, William parla per la prima volta dopo l'intervista: «Non siamo una famiglia razzista» (Di giovedì 11 marzo 2021) Lo sguardo teso, una risposta appena accennata. William, il Duca di Cambridge, si è pronunciato oggi per la prima volta sull'intervista di Harry e Meghan a Oprah Winfrey e ha rivelato... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 11 marzo 2021) Lo sguardo teso, una risposta appena accennata., il Duca di Cambridge, si è pronunciato oggi per lasull'dia Oprah Winfrey e ha rivelato...

Advertising

Agenzia_Ansa : 'Non siamo assolutamente una famiglia razzista'. Così il principe William sui sospetti di razzismo avanzati su un m… - fattoquotidiano : MEGHAN, NUOVA CENERENTOLA A COPIONE NEL REGNO DI OPRAH Se sopravvive all’intervista di Oprah a Harry e Meghan, la r… - stanzaselvaggia : “Non ho mai cercato su google chi fosse Harry”. Cosa non convince nell’artificioso candore di Meghan. - laregione : Il principe William: ‘Non siamo razzisti’ - SimonaGaruti : RT @GiuliaSalemi93: Non so voi ma io e la Marty stasera ci guardiamo Meghan ed Harry che spillano con la Queen @Oprah su #Tv8. ?? Mandiamo… -