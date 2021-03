Guia Soncini e il "Pensa oggi" quanto siamo più poveri di ironia e autoironia

(Di giovedì 11 marzo 2021) Compulsate attentamente le pagine 49-58, capitolo “”, del libro “L’era della suscettibilità” (Marsilio) di: e finalmente capirete in che pozzo nero autocensorio e neo-oscurantistaprecipitati. Esi sia allargata l’area del proibito, del “non si può dire”, delle lingue tagliate (copyright Elias Canetti), del silenzio intimidito in un’epoca che ha perduto il senso dell’e, ciò che è più grave, dell’autoche è il carburante per dire ere cose intelligenti. “” quante cose sono interdette.se un Beniamino Placido (che nostalgia) osasse, come nel 1991, fare in tv, nel tempio ortodosso di Raitre poi, ...

Non la tengo lunga: conosco Guia dall'altro millennio, le voglio bene, adoro qualsiasi cosa scriva, per come la scrive e per le ragioni per cui la scrive. Quando mi sono arrivate le bozze del suo libro (ci tengo a farvi ...